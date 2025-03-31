Песков ушел от ответа на вопрос о злости Трампа на Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков фактически ушел от просьбы прокомментировать резкие высказывания Дональда Трампа в адрес Владимира Путина.

Речь идет о небольшом интервью, которое президент США дал телеканалу NBC. Американский лидер рассказал о своих ощущениях из-за слов Путина о Владимире Зеленском.

Песков считает, что "часть упомянутых высказываний [Трампа] была дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты".

Песков не сказал, кто пересказывает высказывания Трампа, но NBC на своем сайте приводит цитаты президента США в кавычках. Трамп, по данным корреспондентов канала, сказал им, что был "очень зол" и "взбешен", когда Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского.

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я сочту, что это (отказ от соглашения – прим. ред.) была вина России — что может быть и не так — но если я так сочту, что это была вина России, я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - заявил Трамп.

Песков добавил, что Кремль остается открытым для контактов с Трампом: "Мы продолжаем выстраивать работу по восстановлению наших отношений, которым был нанесен ущерб администрацией Байдена. Также работаем над украинским урегулированием. Пока конкретику сообщать не буду".