На сайте московского метро после сбоя появилось объявление от Украинских железных дорог

На сервисы московского метро была совершена хакерская атака. Сбой произошел в работе сайта и приложения метро, также пассажиры не могли с утра пополнить транспортные карты "Тройка".

При попытке зайти на сайт метро появлялось сообщение на украинском языке от имени Украинских железных дорог. В нем говорилось о сбое в работе этой самой компании. В департаменте транспорта Москвы атаку не подтвердили, заявив о возможных проблемах в работе приложения "Метро Москвы" из-за технических работ.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что речь идет именно о хакерской атаке, в ходе которой неизвестным удалось "вывести из строя приложение и дефейснуть сайт". Он обращает внимание на то, что сайт Украинских железных дорог также был взломан несколько дней назад – оттуда и была взята заглушка.

"Пока сложно сказать, что происходит: или это украинские хактивисты решили, что нужно дать москвичам равноценный ответ, или же оба взлома инициированы кем-то еще. […] Усиление кибербезопасности на объектах критической информационной инфраструктуры (в том числе на транспорте) должно стать приоритетной задачей государства", - считает Горелкин.