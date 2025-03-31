Шаману окончательно отказали в регистрации товарного знака "Я русский" на алкоголь

Певцу Шаману (он же Ярослав Дронов) окончательно отказали в регистрации товарного знака "Я русский" на алкогольные напитки из-за возможного оскорбления чувства достоинства россиян. Ранее заявка, поданная Шаманом в Роспатент, уже вызвала скандал – многие публичные персоны, в том числе политики, призывали "отменить" Дронова или привлечь к ответственности.

В октябре 2024 года Дронов подал заявку на регистрацию товарного знака "Я русский" (вообще это название его самой известной песни). Он хотел защитить товарный знак в категориях алкоголь, шампуни, пены для ванн, мыло, ароматизаторы воздуха, помаду, блёстки для ногтей, игрушки для взрослых и др., пишет Baza.

"Заявленное обозначение может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей, поскольку данное обозначение способно вызвать прямую ассоциацию между национальностью и, в частности, употреблением алкогольной продукции. Регистрация подобных обозначений может быть признана противоречащей общественным интересам", - говорится в обосновании отказа.