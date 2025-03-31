Развелся старший сын Романа Абрамовича

СМИ и Telegram-каналы сообщили о разводе старшего сына Романа Абрамовича Аркадия – они ссылаются на картотеку судебных решений.

В качестве истца выступила Мария Абрамович, в качестве ответчика – 31-летний первенец российского олигарха, родившийся во втором браке (с Ириной Маландиной). В карточке указано, что рассматривалось дело о расторжении брака супругов с детьми.

О слухах, связанных с браком сына Абрамовича, сообщает Telegram-канал "Антиглянец": "Кстати, про Аркадия Абрамовича (…) Его связывали с блогером Лерой Журавлевой - дескать, она родила от Аркадия ребенка и снесла все соцсети. Вообще, личную жизнь этой красавицы спокойной не назовешь: как-то она спалила супруга на свидании прямо в сториз светской пош (одного из админов канала – прим. ред.)".