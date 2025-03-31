31 Марта 2025
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Армия и ВПК Челябинская область
Фото: chelyabinsk-news.net

Алексей Текслер на Совете при полпреде рассказал о реализации программы «Герои Южного Урала»

Сегодня на заседании Совета при полпреде президента губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил программу «Герои Южного Урала». В заседании приняли участие главы всех субъектов УрФО.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога  напомнил, что реализация кадровых программ осуществляется по поручению главы государства.

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«Настоятельно прошу предельно детально подойти к составлению образовательной программы и практической части обучения. Важно ответственно и бережно относиться к самим участникам программы, так, как это делает президент в отношении участников федеральной программы «Время героев», – обратился к представителям регионов Артём Жога.

(2025)|Фото: uralfo.gov.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о ходе реализации в Челябинской области программы «Герои Южного Урала», запущенной 19 февраля.

«Ее основная задача – подготовка руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Мы планируем интегрировать наших героев в систему государственного, муниципального и корпоративного управления», - сообщил Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Программа «Герои Южного Урала» ориентирована на ветеранов и бойцов СВО, которые имеют образование от дипломов техникумов, при этом нет ограничительного требования по регистрации в регионе. 

Руководит реализацией проекта оргкомитет под руководством главы региона, функционирует общественный совет, создан сайт проекта.  Как раз через сайт участники прошли регистрацию, оформили и написали эссе. Всего для участия в программе «Герои Южного Урала» заявились 1056 кандидатов.

Как отметил Алексей Текслер, претенденты уже прошли тестирование на определение управленческого потенциала. Он сообщил, что в основном этапе программы примут участие 60 человек, но при этом ещё 30 действующих военнослужащих, участников СВО по итогам отбора будут зачислены в резерв программы с реализацией формата отложенного обучения после возвращения из зоны специальной военной операции.

(2025)|Фото: chelyabinsk-news.net

Год обучения для участников программы (начало 1 июля 2025 года) пройдет в Челябинском филиале РАНХиГС. По окончании обучения слушатели получат диплом государственного образца по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».

«Программа включает 4 обязательных очных модуля каждый минимум по 72 часа. В каждом модуле будут свои блоки. Академический, где фактически идут классические лекции, семинарские занятия, донесение новой информации. Они будут идти по укрупненным темам «Государственная политика» и «Система госуправления». Второй модуль — «Экономика и финансы». Затем — «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления». При этом в каждом модуле академический блок будет составлять примерно 30%. Остальное — различные коммуникационные мероприятия для слушателей и членов их семей. В каждом модуле будут гуманитарные, культурные, патриотические, спортивные треки. В очных модулях в обязательном порядке будут управленческие мастерские, мастер-классы, дискуссии, публичные выступления, тренинги, деловые игры», - рассказал директор Челябинского филиала Президентской академии Евгений Алдошенко.

Губернатор Алексей Текслер на совещании Совета при полпреде отдельно отметил, что в программе активно будет применен опыт наставничества.

«К каждому слушателю будет назначен наставник из числа руководителей региональных, муниципальных органов власти, директоров крупных промышленных предприятий. Также и я стану наставником для одного или нескольких участников проекта», – заявил Алексей Текслер.

Губернатор также проинформировал полпреда о проведенной в Челябинской области региональной стажировке для 12 участников федеральной программы «Время героев», тематикой которой было развитие системы образования.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер(2024)|Фото: Накануне.RU

Губернатор сообщил, что в рамках его встречи с участниками этой программы обсуждалась инициатива привлечения ветеранов СВО в качестве педагогов в школы региона: «Мне кажется, что предложение очень интересное. Мы его взяли в работу. Учитывая опыт, знания ребят, эта инициатива заслуживает и федерального рассмотрения».

В заключение Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область продолжит работу по социальной интеграции участников и ветеранов спецоперации в соответствии с поручением Президента России.

Завершая заседание Совета, полпред Артем Жога отметил, что в регионах следует уделять внимание и работе по другим направлениям работы с ветеранами, в частности, в спортивной сфере. И предложил инициировать проведение Летнего кубка полномочного представителя Президента РФ в УрФО – турнира, который соберёт ветеранов всех военных кампаний.

 

Теги: артем жога, алексей текслер, программа герои южного урала, полпред в урфо


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