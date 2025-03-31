В Березниках шестерых детей госпитализировали после распыления перцового баллончика в школе

В Березниках шесть учеников госпитализированы после того, как кто-то в школе распылил перцовый баллончик. У пострадавших жалоба на першение в горле, тошноту и головную боль, сообщает Ural Mash.

Как сообщили в администрации Березников, сегодня в 12.00 в школе №17 во время перемены один из учащихся распылил газовый баллончик. 420 школьников были оперативно эвакуированы. 15 учащимся была оказана медицинская помощь.

Некоторых пострадавших увезли в больницу для дополнительного обследования.

С виновником сейчас работают сотрудники ОПД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.