СМИ: Устроивший стрельбу в Мурманске имеет украинский ИНН

У мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске, имеется украинский ИНН, сообщает РИА Новости.

По данным источника в экстренных службах региона, данные стрелка — ИНН, дата рождения и мурманская регистрация по адресу на Кольском проспекте — указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины.

Напомним, 30 марта вечером мужчина устроил стрельбу на крыше дома на Кольском проспекте, 10. Он начал стрелять по двум экипажам ППС. Помимо этого им был расстрелян еще и автомобиль ДПС. Стрелок отказался вступать в переговоры с прибывшими на место сотрудниками экстренных служб, было принято решение о его нейтрализации.

В настоящее время злоумышленник находится в тяжелом состоянии. Известно, что он является сотрудником Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. На месте стрельбы были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, а также отстрелянные гильзы.