"Билет в оборонно-силовое будущее" стал самым популярным

Доля школьников, которым было рекомендовано выбрать оборонно-спортивный профиль обучения, составила 28% от общего числа прошедших профориентацию - это максимальный показатель среди всех профилей, сообщают "Ведомости".

В 2023 году Минпросвещения внедрило обязательную для всех школ единую модель профориентации для учеников с 6-11 классов "Билет в будущее". В каждом регионе, исходя из стратегии развития субъекта, есть перечень приоритетных профессий. В рамках программы школьникам организуют экскурсии на предприятия, проводят мастер-классы работодателей и т.п. И самой популярной стала рекомендация оборонно-спортивного профиля, который предполагает построение карьеры на службе в силовых органах или в спорте высших достижений.

На втором месте - творческий профиль (25%). Это для будущих художников, актеров, музыкантов и т.д. Другие профили оказались более редкими. Экономический - 18%, физико-математический - 17%, естественно-научный - 16%, технический - 13%, информационно-технологический - 13%. В сумме более 100%, так как могут рекомендоваться несколько профилей. Впрочем, рекомендация не означает, что ребенок и родители ей последуют. Однако она все же говорит не только о наклонностях школьников, но и о популярности тех или иных направлений. В этом свете наибольшая популярность оборонно-спортивного профиля неудивительна.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов считает, что эти результаты - диагноз системе образования и воспитания.

"Современные дети реально не готовы (в том числе и потому, что не обучены и попросту опасаются) идти в те отрасли, где они крайне востребованы сегодня", - пишет он, видимо, имея в виду инженерные направления.