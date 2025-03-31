Мужчина провалился под лед и погиб в Ленобласти

Три жителя Санкт-Петербурга ушли под лед, когда проверяли толщину льда. Как пишет Telegram-канал Shot, они жарили шашлыки на "Танковом" карьере во Всеволожском районе Ленобласти. Там товарищи захотели проверить, насколько толстый лед в центре водоема и провалились.

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22-летнего молодого человека нашли через несколько часов, но не смогли реанимировать. Сейчас продолжаются поиски его приятелей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области двое рыбаков провалились под лед на Волге. Спасатели вытащили мужчин. Медицинская помощь россиянам не потребовалась.

27 февраля мы писали, что мужчина и трое детей провалились на автомобиле под лед Байкала. Их спасли сотрудники МЧС.