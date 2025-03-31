"Сети стоят почти пустыми": экономисты увидели в падении физических продаж признак застоя

Экономисты и бизнес предупреждают о предвестниках застоя в экономике.

"Весь бизнес говорит, что начиная с четвёртого квартала, идёт падение спроса. Особенно в феврале - потребительский рынок это чувствует, сети стоят почти пустыми. При этом власть говорит - в январе рост продаж (в рублях) почти 10%", - пишет в своем Telegram-канале бывший бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

Он сам же отвечает на вопрос о том, как возможно падение рынка при видимом росте. Все дело в том, что рост идет только в рублях, в физических же показателях наблюдается падение: "Причина – рост цен. То есть в физических показателях падение, в рублях рост. Кроме того, обеление рынка, больше продаж показывается налоговой. Власть, обрати внимание - реально падение физических продаж. Предвестник застоя".