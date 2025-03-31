Залужный высказался об участии в президентских выборах

Экс-главком ВСУ, ныне – посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Ранее появились слухи о подготовке к проведению голосования будущим летом.

На вопрос о том, пойдет Залужный на выборы с партией Зеленского или пока не решил бывший главнокомандующий ответил: "Мой ответ на этот счет не изменился. Пока продолжается война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать про выборы. Разные слухи я не комментирую", передает РБК-Украина.

Накануне журнал журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что выборы президента Украины могут состояться уже в июле этого года.

По данным источника, Зеленский рассматривает вариант объявить о выборах неожиданно, чтобы застать врасплох конкурентов и не дать им возможности нормально подготовиться. Так, на днях он, якобы, созвал совещание по организации выборов после полного прекращения огня.