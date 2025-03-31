Медведев: у европейских политиков русофобия в острой форме

У значительной части европейских политиков русофобия в острой форме. Так считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале

"Эта психическая патология возникает на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев. Как правило, состоит из двух чередующихся стадий: маниакальной и депрессивной", - пишет политик.

К больным Медведев отнес президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и финского лидера Александра Стубба.

Политик написал, что "депрессивная стадия характеризуется меланхолией, упадком душевных и физических сил, расстройством пищевого поведения, а также ипохондрией и членовредительством". Он считает, что этим людям свойственны агрессивность, стремление задираться и нападать на более сильных лиц. Они не соизмеряют свои реальные возможности "с объектом атаки".

"Традиционные лекарственные препараты, как правило, неэффективны. Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа "Калибр", "Оникс", "Искандер" и мощного многокомпонентного транквилизатора "Орешник". В особо серьёзных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа "Ярса" и "Сармата", - пишет Медведев.