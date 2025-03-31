В Москве апрель начнется затяжным похолоданием и дождями

Погоду в Москве в первую неделю апреля будет определять мощный циклон, идущий сейчас на столицу. Уже 2 апреля регион окажется в тылу циклона, что вызовет похолодание. На неделе по ночам возможны заморозки до минусовых отметок. Днем температура воздуха, по прогнозу метеорологов, составит до 9 градусов тепла.

Но этой неделей похолодание не ограничится. В московский регион может прийти холодная арктическая воздушная масса. Затем возможно потепление, но синоптики не исключают и позднеапрельских заморозков.