На территории Байконура выявили картель

На территории города Байконур выявили картель. Признаки нарушения выявили в договорах на художественное оформление города, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

ФАС подозревает в сговоре трех хозяйствующих субъектов. Антимонопольщики считают, что сговор привел к необоснованно высоким ценам на поставку малых архитектурных форм, топиарных фигур и баннеров.

Если служба докажет нарушение законодательства, то подрядчикам грозят административные штрафы.

Байконур – город на территории Казахстана. Входит в состав комплекса Байконур (город и космодром), арендованного Россией у Казахстана до 2050 года.