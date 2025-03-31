31 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Вокруг учебника по семьеведению разгорелся скандал: участвуют родолог, священник и депутат

В сети разгорается скандал вокруг обсуждения учебника по семьеведению. Втянутыми в него оказались председатель комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина, известный православный блогер и спикер отец Павел Островский и даже сенатор Андрей Клишас.

Началась с того, что Останина опубликовала в соцсетях "наше учебное пособие по курсу "Семьеведение"… подготовленное коллективом ведущих учёных, включая докторов и кандидатов наук".

Островский проект учебника раскритиковал, его поддержали (и процитировали) Клишас, коллега Останиной по Госдуме Сердана Авксентьева и др. Это, в свою очередь, не понравилось коммунистке Останиной. В Telegram она опубликовала пост, в котором изучила соцсети Островского и делает вывод: священник поддерживает чайлдфри, выступает за принудительную вакцинацию и, якобы, уважает "идеологию гомосексуализма".

Пользователи за пределами блога Останиной не согласились, что всё это можно приписать Островскому. "Отец Павел, не удивляйтесь, это уровень обсуждения в Думе. Вариант нормы. В ответ на два фрагмента из Постановления Конституционного Суда об ответственном обращении с животными Останина сообщила что я рейдер, у меня дом в Швейцарии и тд.", - написал Клишас Островскому в Telegram.

Островский же прошелся по списку "ведущих ученых", разработавших "учебник Останиной". В число авторов пособия попала Ксения Мосунова – Google знает ее как сетевую знаменитость, а также автора книги "Зов рода. Как наши предки влияют на судьбу". Издание находится в разделе "Эзотерика" в книжных магазинах. Сама Мосунова называет себя "лидером среди экспертов в теме родологии".

Родология — это эзотерическая концепция, согласно которой события в жизни человека объясняются его "родовой программой" или "родовыми паттернами". По мнению сторонников теории, каждому буквально написано на роду быть счастливым и богатым или, наоборот, постоянно терять деньги и терпеть неудачи.

Теги: нина останина, андрей клишас, павел островский, семьеведение


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