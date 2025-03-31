Космонавт из Югры полетит в космос на "Ракете Победы"

Югорский космонавт Сергей Рыжиков полетит в космос на "Ракете Победы". В настоящий момент ее готовят к пуску на Байконуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса.

Пуск будет посвящен 80-летию победы нашей страны в Великой Отечественной войне, сегодня проходила обклейка ракеты официальной символикой.

Ракета "Союз-2.1а" получила название "Ракета Победы". 8 апреля она выведет на орбиту новый пилотируемый корабль "Союз МС-27". Также в экипаж входят космонавты Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким.