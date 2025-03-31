В Мьянме объявили национальный траур из-за последствий землетрясения

В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения. Об этом заявил председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн, пишет РИА Новости.

С 31 марта по 6 апреля национальный флаг должен быть приспущен.

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов на глубине 10 км. Разрушен Мандалайский храм и сотни зданий. По большей части пострадали исторические старинные сооружения главной достопримечательности города Мандалай. Мощное землетрясение потрясло также Таиланд и Южный Китай. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. Еще 3,4 тыс. человек получили травмы. Пропавшими без вести числятся около 300 человек. МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями.