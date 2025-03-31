Донецкий аэропорт разминируют в этом году

Донецкий аэропорт, значительно пострадавший во время военных действий и ставший местом ожесточенных боев, будет разминирован уже в этом году, об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Тема восстановления аэропорта обсуждалась на коллегии Минтранса.

По словам Пушилина, определены шаги по восстановлению аэропорта.

"В этом году предстоит разминирование аэропорта, разбор завалов и оценка со стороны специалистов состояния взлетной полосы – можно ли отремонтировать существующую или надо будет строить новую", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что самолеты в аэропорт Донецка смогут летать только "после победы", но аэропорт можно ремонтировать уже сейчас.