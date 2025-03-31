В Екатеринбурге восстановили работу QR-кодов для оплаты проезда в транспорте

В Екатеринбурге восстановили работу QR-кодов, по которым можно оплатить проезд в общественном транспорте. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сложности с оплатой возникли сегодня утром. Екатеринбуржцы не могли заплатить за проезд в общественном транспорте через СБП.

"Неполадки устранены всего за несколько часов. Поломка произошла на стороне провайдера, а именно на серверах", - пояснили в мэрии.

Напомним, что сбой в новой системе оплаты проезда в общественном транспорте Екатеринбурга уже случался осенью прошлого года.