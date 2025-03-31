Глава СКР потребовал доложить о ДТП в Екатеринбурге с пятью пострадавшим пешеходами

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадали пешеходы: трое взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Речь идет о ДТП, произошедшем 27 марта на проезде перекрестка улицы Технической и Теплоходного. Установлено, что выходец из Таджикистана при пересечении перекрестка не предоставил преимущественное право проезда другому автомобилю, который после столкновения выехал на тротуар и сбил пешеходов. Позднее водителя белой BMW 1994 г.р. задержали, после чего в его отношении было возбуждено уголовное по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - заявили в СКР.