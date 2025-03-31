31 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

На Урале спрос на манго из Китая вырос в 40 раз

С начала 2025 года уральские таможенники оформили 240 тонн фруктов из Китая общей стоимостью более 50 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данным ведомства, в сравнении с тем же периодом 2024 года поставки увеличились в три раза. Оказалось, что больше всего уральцы любят китайское манго – спрос на него вырос в десятки раз.

"Поставки этого фрукта составляют более половины от объема всех импортированных плодов – завезено 155 тонн на сумму 37 млн рублей, рост по весу и стоимости в 40 раз. На втором месте по популярности у жителей региона питайя – ее поставки выросли в 15 раз и составили почти 80 тонн общей стоимостью 13 млн рублей", - рассказал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

В свою очередь, как отмечают в ведомстве, упал спрос на китайские ананасы. С начала года их привезли всего 4 тонны.

Ранее сообщалось, что китайцы "подсели" на уральские пряники: в 2024 году местные предприятия экспортировали в КНР 2 тысячи тонн разнообразных сладостей.

Теги: манго, ананасы, таможня, Китай


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