Новые штрафы ждут водителей с 1 апреля

Новые штрафы против водителей – иностранцев начнут действовать первого апреля. Как пишет Газета.ru, речь идет о тех, кто более года назад оформил вид на жительство или гражданство и при этом использует зарубежные водительские удостоверения. Их будут штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Исключение составят граждане России и Белоруссии.

В прошлом году они могли без экзаменов обменять иностранные права на российские. Этой возможностью воспользовались 400 тысяч человек.

Еще одно нововведение касается полиса ОСАГО. С 17 апреля начнут действовать новые тарифы страхования. Для мотоциклистов начнут учитывать мощность мотора — чем мощнее двигатель, тем выше стоимость. На цену полиса также влияет возраст-стаж водителя.

Еще одно нововведение касается водителей мусоровозов: для них ввели трехлетний мораторий на штрафы за перевес. Это связано с вредом, нанесенным дорогам.

В феврале сообщалось, что поправки к ГОСТу, которые вводят новые дорожные знаки, утвердил Росстандарт. Как сообщает Коммерсант , изменения начнут действовать с 1 января 2026 года. Регионы вправе применять новый стандарт уже сейчас. Так, в новом перечне появилась табличка "Глухие". Ее применяют возле объектов, которые посещают глухие и слабослышащие граждане. Знак "Стоп-линия" теперь может быть и в вертикальном варианте. Табличка, которая определяет период действия дорожных знаков, включает теперь конкретные месяцы — например, "сентябрь-апрель". Также появился знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности", а знак "Парковка" теперь можно совмещать с изображением "Способ постановки транспортного средства на стоянку".