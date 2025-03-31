В Китае сочли, что Поднебесную и Россию сблизили конфликты

Директор центра по изучению России в Восточно-Китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй считает, что случившиеся в последние 30-40 лет международные изменения и конфликты сблизили Россию и Китай.

"Россия – надёжный партнер Китая, и полагаю, что так думают большинство китайцев, потому что Китай и Россия – надёжные стратегические партнеры", - заявил Фэн Шаолэй в ответ на вопрос РИА Новости на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.

Ранее стало известно, что Россия и Китай стремятся отменить визовый режим.

"Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно. Я думаю, что это тоже желание каждого гражданина Китая и России", - сказал временный поверенный в делах посольства Китая в Москве Чжан Вэй.