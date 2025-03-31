США проявляют интерес к сделке с Россией по редкоземельным металлам - РФПИ

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили об интересе некоторых компаний к потенциальной российско-американской сделке по редкоземельным металлам. "Безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", - цитируют "Известия" главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

24 февраля 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова пойти на сделку с США и американскими компаниями по редкоземельным металлам, месторождения которых находятся на территории нашей страны. В ответ президент США Дональд Трамп отметил, что поддерживает такие переговоры.

Дмитриев добавил, что у России "на порядок больше" таких ресурсов, чем на Украине (сейчас украинско-американская сделка по редкоземельным металлам активно обсуждается).

Стоит отметить, что при значительных объемах запасов в России редкоземельных металлов доля страны на мировом рынке не превышает 1%, а переработка такого сырья в РФ практически отсутствует.