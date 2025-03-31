31 Марта 2025
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Казанском районе для защиты от паводка приготовили две тысячи мешков с песком

2 000 мешков с песком для защиты гидротехнических сооружений подготовили в Казанском районе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подготовка к возможному паводку продолжается в муниципалитете. В работу включились добровольцы и жители села Казанское. За час они наполнили песком 2 000 мешков.

Казанский район - первый населенный пункт Тюменской области, который встретит большую воду. Прошлой весной в Казанском районе от паводка пострадало 44 дома, часть из них в селе Огнево. Для защиты населенного пункта приняли решение возвести противопаводковую земляную насыпь. В феврале работы были завершены. Теперь от реки Ишим дома отделяет вал длиной 900 метров.

Напомним, всего в Тюменской области для борьбы с паводком планируется обустроить свыше 45 км насыпей. Для этого потребуется более 194 тысяч кубометров грунта и свыше 300 единиц техники. Работы уже ведутся.

Вести наблюдение за паводком будут с помощью БПЛА. По поручению губернатора Тюменской области была подготовлена дополнительная команда операторов. В группе из 22 новых операторов были представители Казанского, Ишимского и Абатского районов. Курировал процесс непосредственно руководитель направления БПЛА тюменского филиала центра "Воин" Денис Гордеев.

Теги: паводок, мешки, песок


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