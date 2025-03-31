Не успели "переобуться": Евросоюз упустил возможность помириться с Россией

Евросоюз упустил удобный момент "переобуться в воздухе" в отношении России. Так считает директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, пишет ТАСС.

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Он заявил о движении европейских стран к саморазрушению и подчеркнул, что у организации уже не получиться изменить тактику поведения в отношении России.

"Многие эксперты небезосновательно полагали, что после прихода новой американской администрации европейцы по многим вопросам "переобуются в воздухе". Как видим, этого не произошло. Причем, как мне представляется, удобный для Брюсселя момент упущен", — сказал дипломат.

Ранее мы сообщали, что страны Евросоюза начали готовить 17-й пакет санкций против России. Пока что он "находится на очень ранней стадии". Об этом сообщили дипломатические источники EUobserver. Сейчас ожидаются предложения от Еврокомиссии, которые, вероятно, будут представлены в начале лета.