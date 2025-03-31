Правительство не разрешит Госдуме "увольнять" главу ЦБ

Правительство России не разрешит депутатам Госдумы досрочно освобождать главу Центрального банка от должности – на предложенные коммунистами и "Справедливой Россией" изменения в закон даны отрицательные отзывы.

В кабинете министров Михаила Мишустина очень ценят Эльвиру Набиуллину – действующую главу ЦБ, прислушиваются к ее советам и вообще координируют работу по финансовой и экономической сферам с регулятором, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

"Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым предлагала дать право депутатам обращаться к президенту с просьбой об увольнении главы ЦБ (если под обращением подпишется хотя бы 20% депутатского корпуса). В правительстве сочли, что такие полномочия парламента шли бы в разрез с Конституцией: есть риск "нарушения принципа его [ЦБ] независимости".

Вторым законопроектом – от КПРФ – предлагалось не только дать право депутатам увольнять главу Центрального банка (например, в случае значимого отклонения реальной инфляции от целевых показателей), но еще и утверждать основные направления единой государственной денежно-кредитной политики – главный документ, по которому действует регулятор. В правительстве так же сочли, что это покушение на независимость регулятора.

Примечательно, что сегодня же Миронов и его фракция в Госдуме собираются внести в парламент законопроект, который предлагает обязать ЦБ координировать свою работу с правительством (хотя Набиуллина и так в каждый свой визит в Госдуму отмечает, что координируется с кабмином).