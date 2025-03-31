Закредитованность россиян упала рекордно за 10 лет

Закредитованность россиян упала рекордно за 10 лет.

Об этом следует из данных Банка России. Общий объем кредитов граждан снижается третий месяц подряд — к марту он упал на 390 млрд руб. В последние годы этот показатель стабильно увеличивался — в середине 2023 года рост доходил почти до 1 трлн руб. каждый месяц.

В последний раз закредитованность снижалась в апреле и мае 2022 года после начала спецоперации. Тогда Центробанк резко поднял ключевую ставку до 17%, что существенно сократило спрос на кредиты. При этом тогда общий объем займов населения упал лишь на 271 млрд. Один раз показатель также снизился в ковидный 2020-й год.

Подобно сегодняшнему, падение было только в 2015 году. Оно достигло 645 млрд руб. Сейчас высокая ключевая ставка ограничивает рост кредитования на рынке. Падение портфеля кредитов россиян — это прямое следствие низких выдач при сохранении погашений, сообщают "Известия".

Напомним, в России средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) к концу марта текущего года приблизился к 40%. В среднем у топ-15 банков он увеличился на 2,5 п.п. за две недели.