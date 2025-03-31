В России на 20% рухнули продажи смартфонов

В России для продавцов смартфонов I квартал 2025 года стал едва ли не худшим в истории.

Как заявили участники рынка, продажа гаджетов обрушилась более чем на 20%. Реализация в единицах сократились на 26% и на 25% в деньгах — до 5,5 млн устройств на 139 млрд руб.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, падение продаж касается всей электроники. По его словам, реализация смартфонов рухнула почти на 25%. Отмечается, что это рекордное падение рынка.

Главными факторами снижения продаж стали высокие показатели прошлого года, охлаждение потребительского спроса на фоне привлекательных банковских ставок по вкладам и сокращение кредитного рынка, сообщают "Известия".