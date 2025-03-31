Установлена личность мурманского стрелка

Стрельбу на крыше дома в Мурманске открыл местный житель.

Как заявил руководитель отдела криминалистики регионального СУ СК Виталий Баранов, в настоящее время злоумышленник находится в тяжелом состоянии. Стрелок отказался вступать в переговоры с прибывшими на место сотрудниками экстренных служб, было принято решение о его нейтрализации.

На месте стрельбы были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, а также отстрелянные гильзы. Расследование продолжается.

По предварительной информации, стрелявшим является Владислав 1981 года рождения. Он проживает в том же доме, с крыши которого открыл огонь, сообщают "Известия".

Неизвестный устроил стрельбу на крыше дома на Кольском проспекте, 10. Он начал стрелять по двум экипажам ППС. Помимо этого им был расстрелян еще и автомобиль ДПС.