Россияне стали массово продавать свое жилье в рассрочку

В части городов России во вторичном и загородном сегментах около 7–10% объектов реализуется с использованием рассрочек.

Предоставлять их готовы от 40% до 50% собственников. Как заявила исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Регина Дыдалина, собственники стали зарабатывать до 25% от стоимости своей недвижимости, продавая ее в рассрочку. Затяжной период высокой ключевой ставки Центробанка РФ привел к тому, что продавцы недвижимости стали чаще предлагать рассрочки при продаже своих квартир, причем как на безвозмездной основе, так и с начислением процентов за ее предоставление.

Это особенно интересно тем, кто продает инвестиционные квартиры, а также для покупателей, которые находятся на этапе реализации своей недвижимости, но уже хотят переехать в новое жилье.

Для сравнения, при сумме ипотеки 4 млн руб. сроком на 36 месяцев при ставке 28% ежемесячный платеж составляет 165,6 тыс. руб., а переплата за весь срок пользования кредитом — 1,9 млн руб. В случае, если продавец готов предоставить рассрочку на эту же сумму и срок под 15% годовых, то ежемесячный платеж составит 138,6 тыс. руб., а переплата не превысит 1 млн. При этом продавец дополнительно заработает 991,8 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить использование наличных средств при покупке квартир на вторичном рынке. В 90% случаев аферисты используют именно этот способ расчета.