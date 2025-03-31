Симоньян: Россияне начали гордиться Россией, когда Путин стал президентом

Граждане России начали уважать и любить свою страну, гордиться ею, когда Владимир Путин стал президентом.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "И мы вспомнили, что мы - великая страна и были великой страной ещё до того, как Америку открыли как континент... до того, как Америка стала страной как государством, да, в конце XVIII века, когда у нас уже Пётр I давно умер, мы уже были очень-очень великой страной. И вдруг мы про это вспомнили. И не просто вспомнили, а прониклись. И вдруг мы прониклись так, что мы стали что-то делать, чтобы эту свою страну восстанавливать... А можно себе было представить, что мы вернем Крым? Нет. А можно себе было представить, что мы будем вести войну, по признанию New York Times, с Америкой и будем ее выигрывать? Как сейчас каждый день с помощью вот этих ребят, которые носят вот здесь... шевроны с портретом Владимира Владимировича. Я просто про это хотела напомнить и сказать, дай бог здоровья", - указала журналист.

Симоньян напомнила и о "жутком" экономическом кризисе 1998 года, и о сепаратистских настроениях, которые были в ряде российских регионов, в том числе Краснодарском крае, где тогдашний губернатор запретил "экспорт" пшеницы в Москву.