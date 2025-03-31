СМИ: Украина разрабатывала операцию по атаке на Крымский мост при участии США

Удары Вооруженных сил Украины по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи американских ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии специалистов из США и Великобритании.

Как сообщает The New York Times, Вашингтон уполномочил военных и Центральное разведывательное управление США тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, чтобы разрушить мост. По данным газеты, ракеты должны были ослабить уязвимые точки верхней части моста, тогда как надводные беспилотники взорвались бы рядом с его опорами.

В 2022 году администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала мост и подступы со стороны Крыма как красную линию и "суверенную российскую территорию", однако позже пересмотрела свои взгляды.

Пока шла разработка операции, оборону Крымского моста усилили, поэтому Киев предложил атаковать мост только с помощью ATACMS. Вашингтон выступил против, считая, что только эти системы не справятся с задачей, и предложил отказаться от удара по мосту или подождать.

В итоге американцы отступили, и в середине августа украинцы выпустили залп ATACMS по мосту, отмечает издание.

Напомним, более 90 потерпевших проходят по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году.