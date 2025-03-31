Трамп пригрозил Москве введением вторичных пошлин на нефть

Американские власти могут ввести вторичные пошлины на российскую нефть.

Как заявил NBC президент США Дональд Трамп, это произойдет, если Вашингтону не удастся договориться с Россией о прекращении боевых действий на Украине. По словам главы Белого дома, он был взбешен, российский лидер Владимир Путин раскритиковал руководство президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, в таком случае, те, кто покупают нефть в России, больше не смогут вести бизнес в США, а на всю нефть из страны будет введена вторичная пошлина в размере 25%.

Трамп отметил, что тарифы на российскую нефть будут введены в течение месяца без заключения соглашения о прекращении огня. Американский лидер отметил, что у него очень хорошие отношения с Путиным, который знает, что Трамп зол.

Ранее стало известно, что Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным.