Baza: в московском фитнес-клубе Spirit Fitness прошла облава с участием силовиков и военкомата

Сотрудники военкомата и спецназ уложили в пол клиентов фитнес-клуба в Москве. Baza сообщает, что они искали уклонистов от военной службы.

В Spirit Fitness на юго-востоке столицы сегодня нагрянули силовики. По словам клиентов, всех, в том числе женщин, положили лицом в пол, разделили по этническому признаку, проверили паспорта, в частности, информацию о воинской обязанности.

"По два человека отправляли в раздевалку за паспортом, а далее к сотруднику военкомата. Те, у кого отметка была на месте, отпускали. Тех, у кого не было с собой паспорта и отметки, забирали с собой для проверки", — сообщает канал со ссылкой на клиента клуба.

По еще одной версии, силовики устроили облаву на уроженцев Центральной Азии для проверки гражданства и постановки на воинский учет.