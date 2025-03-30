Трамп собирается провести новый разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

"Трамп заявил, что двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе", - говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с президентом США. В США отсчет новой недели традиционно начинается с воскресенья.

Напомним, ранее Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Речь идет об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, неприменении коммерческих судов в военных целях, неприменении к ним силы, а также об организации надлежащих мер контроля, досмотра таких судов.

Как сообщало Накануне.RU, второй телефонный разговор Путина и Трампа прошел 18 марта. Переговоры длились более двух часов. За это время стороны обсудили конфликт на Украине. Во время телефонных переговоров Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.