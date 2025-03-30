В Омской области мужчина планировал отравить и взорвать пять человек

В Омской области 30-летний мужчина из неприязни к бывшим одноклассникам, учителю и коллегам по работе решил отравить и взорвать пятерых человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Омской области.

К убийству мужчина готовился: ознакомился с соответствующей литературой, самостоятельно изготовил ядовитое и взрывчатое вещество, однако был задержан УФСБ России по Омской области. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Куйбышевский районный суд Омска отправил обвиняемого под стражу до 27 мая. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой области.