Минобороны РФ сообщило об освобождении Запорожья в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Военнослужащие нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Удачное, Песчаное, Котлино, Миролюбовка, Шевченко, Успеновка, Алексеевка, Новосергеевка, Петровское, Красноармейск и Новоторецкое Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.