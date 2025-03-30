Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1700 тысяч

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. Еще 3,4 тыс. человек получили травмы. Пропавшими без вести числятся около 300 человек, сообщает ТАСС.

Напомним, в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов на глубине 10 км. Разрушен Мандалайский храм и сотни зданий. По большей части пострадали исторические старинные сооружения главной достопримечательности города Мандалай. Мощное землетрясение потрясло также Таиланд и Южный Китай.

МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями - 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших.