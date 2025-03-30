ВСУ собирали базу паспортных данных жителей Курской области

Солдаты ВСУ приходили в дома жителей Суджи Курской области и фотографировали каждого вместе с его паспортом, сообщает ТАСС со ссылкой на эвакуированную из Суджи местную жительницу.

"Они нас сфотографировали с паспортами еще в августе. Не знаю, для чего. Может, показать, что жители остались, база некая. Держишь возле лица паспорт, и тебя фотографируют", - рассказала собеседница агентства.

Женщина добавила, что украинские солдаты проверяли все документы мирных жителей.

Боевики ВСУ на оккупированных территориях организовывали в том числе пропагандистские акции. Распространяли лживые газеты с фейковыми новостями про регион и про российские власти, а также распространяли листовки с антироссийскими заявлениями.