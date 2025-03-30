Спасатели МЧС России отправлены в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы

Спасатели МЧС России приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

В Нейпьидо состоялось совместное заседание представителей МЧС России с руководством правительства. Решено перебросить сводный отряд МЧС России в самый пострадавший район страны - провинцию Мандалай.

Туда самолетом малой авиации направлена передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС. Специалисты сориентируются на месте и первыми приступят к поисково-спасательным работам. Еще одна группа из 10 специалистов МЧС России выдвинулась на место на высокопроходимых автомобилях для оценки инфраструктуры и состояния дорожного полотна.

Отряд МЧС России вошел в состав международного оперативного штаба, который сформирован в соответствии с уставом ООН в аэропорту Нейпьидо для координации действий международных спасательных команд.

Напомним, в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов на глубине 10 км. Разрушен Мандалайский храм и сотни зданий. По большей части пострадали исторические старинные сооружения главной достопримечательности города Мандалай. Мощное землетрясение потрясло также Таиланд и Южный Китай.

МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями - 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших.

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 1644, еще 139 числятся пропавшими без вести.

Пострадали 3,4 тысячи человек.