Для прихожан Тюмени заработал Спасский храм

В Спасском храме Тюмени начались регулярные богослужения – храм открыли для прихожан после пятилетней реконструкции. Само здание не использовалось по назначению почти 100 лет.

Строительные работы в церкви начались ещё в 2020 г. Тогда храм посетил губернатор Тюменской области Александр Моор и оценил ход реставрации. Уже отреставрированный правительством Тюменской области храм передан Русской православной церкви. Сегодня в нём прошла первая служба. Для храма изготавливают престол и временный иконостас.

"И строители, и реставраторы постарались воссоздать ту красоту, которая изначально была заложена в этом храме. Сегодня – особый день – первый день Великого поста. Следующие три дня в 18.00 в храме будет читаться особый покаянный канон преподобного Андрея Критского. Приглашаем в храм всех прихожан", - цитирует информационный центр правительства Тюменской области настоятель храма протоиерея Михаила Безукладникова.

Напомним, ранее стало известно, что останки, найденные в Спасской церкви Тюмени, принадлежат почётному гражданину города Андрею Текутьеву. Он был городским головой (как мы сказали бы сегодня, мэром) Тюмени в 1899-1911 гг. Текутьева и его супругу Евдокию похоронили 12 августа 2023 г. в Спасской церкви.