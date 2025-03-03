В Зауралье - новый первый заместитель губернатора

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев назначен на должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора. Его сменщиком на теперь уже бывшем посту назначен в статусе и.о. Анатолий Воробьев.

Андрей Алексеев продолжит курировать вопросы внутренней и кадровой политики, а также социальной политики региона. Воробьёв, который в 2019-22 гг. занимал пост заместителя губернатора, курирующего ЖКХ, в должности врио первого заместителя губернатора продолжит заниматься этими темами. Также под его кураторство перейдут департамент государственного регулирования цен и тарифов и департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области в части полномочий, касающихся обращения с ТКО и незаконными свалками.

Заместителем губернатора Курганской области – руководителем представительства Зауралья при Правительстве Российской Федерации назначена Екатерина Постникова. Ранее она была исполняющей обязанности, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.