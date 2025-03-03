В Коми наказаны виновные в гибели в шахте двух рабочих

В Коми за смерть коллег наказаны двое бывших сотрудников "Яреганефти" и трое экс-работников ООО "НГМ-Бурение".

Из-за их действий в нефтешахте № 3 Нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" в Ухте произошло отключение защиты электрооборудования. В результате 1 ноября 2020 г. в нефтешахте возник пожар, в огне которого погибли двое работников подрядчика. Ущерб имуществу владельца шахты и подрядной организации превысил 127 млн рублей.

Суд признал всех подсудимых виновными и наказал их принудительными работами на срок от года двух с половиной лет с удержанием в доход государства 10 % от заработка. Также удовлетворены иски родственников погибших о взыскании с осужденных и компаний, где они были трудоустроены, компенсации морального вреда на сумму 10,8 млн руб., сообщает прокуратура Коми.