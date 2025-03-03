Игорь Бабушкин дал поручения по организации мероприятий по улучшению инвестпривлекательности региона

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл рабочее совещание по вопросам сотрудничества регионального правительства с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Напомним, АСИ курирует проекты в социальной сфере, продвигает программы поддержки бизнеса и инвесторов.

Более 10 лет АСИ формирует Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата.

Минэкономразвития Астраханской области отмечает, что по ряду показателей у региона есть позитивные изменения: так, в 2024 году срок выдачи разрешений на строительство уменьшен с 30 до 20 дней, сокращена процедура оформления разрешений на размещение газопроводов с 15 до 5 рабочих дней. А по услугам и процедурам по подключению к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения установлен минимально возможный срок – 78 и 20 рабочих дней, соответственно. Кроме того, в прошлом году астраханские субъекты МСП заключили в 2 раза больше экспортных контрактов при содействии Центра поддержки экспорта – 27 при плане 12.

Губернатор Игорь Бабушкин поручил кабмину продолжить работу по улучшению позиций региона в рейтинге, внедрение социального стандарта, чтобы астраханцы могли быстро и качественно получать необходимую господдержку. Соцстандарт – это комплекс современных управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере.