Исследования специалистов маркетплейса рассказали о предпочтениях покупателей из Екатеринбурга

Команда AliExpress СНГ сделала необычный анализ - исследовали предпочтения покупателей из Екатеринбурга в выборе устройств для массажа и релаксации в 2024 году.

Анализ продаж показал, что наибольшим спросом у екатеринбуржцев пользовались массажеры для шеи, массажные устройства для коррекции фигуры, а также портативные массажеры и аксессуары. Популярность устройств с функциями вибромассажа и инфракрасного прогрева подтверждает растущий интерес жителей города к комплексному уходу за здоровьем. Этот тренд подтверждается продажами и в других крупных городах. В этом своеобразном топе покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара, Калининграда, Казани, Самары, Красноярска и Ростова-на-Дону.

Еще одно любопытное наблюдение специалисты маркетплейса сделали по итогам своего исследования - у горожан в почете не только технологичные новинки и электронные массажеры, но и простая палка-чесалка для спины.