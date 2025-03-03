На встрече творческой интеллигенции астраханским деятелям культуры вручены губернаторские премии

В Астраханской филармонии состоялась встреча творческой интеллигенции региона. Открывая встречу, заместитель председателя правительства Астраханской области Инесса Горина поблагодарила деятелей культуры за профессионализм и преданность своему делу.

«Ежегодно сфера культуры радует многочисленными яркими и интересными событиями: премьерными постановками, международными фестивалями. За шесть лет нацпроекта „Культура“ проделана большая работа по модернизации объектов и инфраструктуры отрасли, открыты новые возможности для жителей отдаленных населённых пунктов. Вырос и интерес к культурным мероприятиям. Сегодня Астраханская область находится в первой десятке регионов по стране, которые сохраняют и наращивают темпы по посещаемости», — сказала заместитель председателя правительства.

В ходе творческого вечера Инесса Горина вручила ряд федеральных и региональных наград творцам Астраханской области.