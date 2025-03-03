Масштабный форум, посвященный женским социальным инициативам в реализации нацпроектов, прошел в Астрахани

Накануне в молодежном центре «Коса» в Астрахани состоялся Второй форум «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов», объединивший на разных площадках порядка 500 человек. Организаторы мероприятия: Движение «В поддержку женских инициатив» и Правительство Астраханской области. Главный партнер – ПАО «ЛУКОЙЛ».

На мероприятии обсудили стартовавшие в этом году нацпроекты «Семья» и «Молодежь и дети», а также ключевую роль женщин в их реализации. Спикеры и гости Форума поговорили о поддержке семьи, охране материнства и детства, связи поколений, новых конкурсах и проектах, об улучшении жизни молодежи и многом другом. Это событие дало возможность активным жителям региона поделиться опытом и рассказать о своих проектах, а также стало площадкой для диалога, сотрудничества и продвижения общественных инициатив в интересах семьи, детей, будущего Астраханской области и России.

Форум открыл вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев. В своем обращении он отметил, что регион профинансирует два новых нацпроекта.

«На реализацию нацпроекта «Семья» в Астраханской области будет направлено 1,3 млрд рублей. Проект «Молодежь и дети» логически продолжает и развивает нацпроект «Образование» и предлагает новый подход к вопросам молодежной политики. На его реализацию в Астраханской области будет направлено около 1,2 млрд рублей».

По его словам, запланирован капитальный ремонт детских садов и восьми школ, создание новых механизмов поддержки многодетных семей через социальные контракты, развитие сети современных женских консультаций. Кроме того, планируется ввести доплаты педагогам и медикам, участвующим в программах «Земский доктор» и «Земский учитель».

Участников пленарного заседания также поприветствовала и сенатор РФ, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Лилия Гумерова.

Также в адрес участников форума приветствие направила вице-спикер Госдумы, член Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, председатель Комиссии Генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова. Она отметила работу Астраханской области по укреплению социальной поддержки семей с детьми и добавила, что опыт региона будет важен при формировании плана мероприятий национальных проектов.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова выразила надежду, что Форум станет традиционным и ежегодно будет объединять все больше социально активных женщин региона.

Мероприятие лично посетили и федеральные спикеры. Сенатор РФ. Итоги пленарного заседания подвела заместитель председателя Городской Думы МО «Городской округ город Астрахань», координатор Астраханского регионального общественного Движения «В поддержку женских инициатив» Лилия Иванова.