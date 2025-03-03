"У них есть покровитель". На "Пусть говорят" рассказали, в чем еще могут быть замешаны обвиняемые в пытках на автомойке в Каменске-Уральском

Вскрылись новые подробности о группе парней, издевавшихся над четырьмя девушками на автомойке в Каменске-Уральском. Во время шоу "Пусть говорят" адвокат одной из пострадавших Юлия Майорова заявила, что парни заставляли местную молодежь оформлять на себя банковские карты и переводить им средства.

"Ребята подговаривали молодых людей от 16 лет до 21 года оформлять на свое имя банковские карты и передавать им. Через данные банковские карты они перегоняли денежные средства. Люди писали мне, что там крутились миллионы. Над теми, кто забирал хоть часть этих денег или чем-то не устраивал банду, они устраивали расправу", - сообщила Майорова.

Она также добавила, что обвиняемые ходят под защитой местного "покровителя", которого в городе хорошо знают. Он якобы ездит на тонированном автомобиле, однако его на дороге никто не останавливает.

Заявление о банковских картах подтвердила и приглашенная вместе с мамой в студию девушка. Она рассказала, что ее уговорили оформить на себя карту, а после передать 21-летнему Давиду Анашкину, который сейчас находится в СИЗО. После ее парень подговорил украсть с карты часть средств, за что пара поплатилась уже ночью 3 декабря. По словам девушки, ее парня сначала избили, сломали нос, разбили губу, а потом обоих привезли все на ту же автомойку. Там девушку, по ее заверениям, били палкой, а парня - дубинками и кулаками.

В полицию пострадавшая идти не стала, заявив во время шоу, что ее запугали. Она также рассказала, что избивали их Давид Анашкин и 19-летний Иван Петров, которого сегодня также отправили в СИЗО.

Отметим, что ранее в офис Юлии Майоровой пришел неизвестный, который стал угрожать ее коллегам. Позднее юрист рассказала, что тот якобы хотел встретиться с ней и пояснить, что арестованные парни "на самом деле хорошие" и во всем виноваты девушки.

Инцидент произошел вечером 3 января в помещении автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском. Трое парней обливали девушек ледяной водой и пеной для мойки машин, а также раздевали, обзывали и избивали, снимая все на видео. Утверждается, что так мучители мстили за нанесенную обиду и отвергнутые ухаживания, либо пытались взыскать некий долг. Обвинение в хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера предъявлено четверым местным жителям. Всех суд отправил под стражу.