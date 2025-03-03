03 Марта 2025
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Общество Тульская область
Фото: Накануне.RU

Депутаты Тульской областной Думы поучаствовали в традиционной акции «Цветы для Ясной Поляны»

3 марта депутаты Тульской областной Думы совместно с членами Молпарламента и сотрудниками музея провели традиционную акцию «Цветы для Ясной Поляны».

Депутаты посеяли семена вербены, виолы, лобелии, циннии. Полевой сезон по подготовке рассады для будущих яснополянских клумб открыли депутат, директор музея Екатерина Толстая, депутаты Галина Алешина и Ольга Слюсарева, члены Молодежного парламента при областной Думе.

(2025)|Фото:Накануне.RU

Для женщин-депутатов регионального парламента стало доброй традицией в канун Международного женского дня – 8 Марта, праздника весны, женственности и созидания, заниматься подготовкой посадочного материала в музейной оранжерее «Ясной Поляны».

(2025)|Фото: Накануне.RU

Участники акции «Цветы для Ясной Поляны» вкладывают теплоту своей души в каждое посаженное ими семечко. Отмечают, что работа не столько сложная, сколько кропотливая, требующая не только сосредоточенности и аккуратности, но заботы и внимания. И радостная. Через некоторое время, когда посеянные семена прорастут и растения зацветут, они украсят собой клумбы музея-усадьбы, одного из самых любимых музеев и мест для отдыха жителей и гостей Тульской области.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Депутат Тульской областной Думы, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая отметила: "Это наша традиционная акция. Ежегодно мы начинаем весну со встречи в Ясной Поляне с коллегами депутатами, молодежью и сеем семена цветов. Для нас, для сотрудников музея, это очень важно. Это не просто акция, не просто дружеская встреча неравнодушных людей, это реальная помощь музею. У нас много филиалов, а клумбы должны постоянно обновляться. Тем более, что цветники не территории музея-усадьбы высаживаются в соответствии с историческими документами, ориентируясь на тот цветочный состав, который высаживался во времена Льва Николаевича Толстого. Сохранилось много фото клумб тех времен, а также их описания, поэтому мы прилагаем все усилия чтобы наши современные цветники были исторически верными и точными. И не только радовали посетителей и гостей музея яркими цветами и нежными ароматами, но и помогали окунуться в атмосферу времен Льва Николаевича Толстого. То, что мы сделали сегодня вместе с депутатами и юными парламентариями за час, сотрудникам пришлось бы делать значительно больше времени. Мы благодарны всем участникам акции «Цветы для Ясной Поляны» за реальную помощь, потому что цветов много не бывает".

(2025)|Фото: Накануне.RU

Поддержала Екатерину Толстую её коллега депутат регионального парламента Галина Алешина: "Для меня весна начинается с высадки растений и цветов в Ясной Поляне. Я часто бываю в музее-усадьбе Льва Толстого и неоднократно видела, как люди целыми семьями фотографируются на фоне яснополянских клумб, которые высаживают сотрудники музея. Это огромная и кропотливая работа. Сегодня мы провели лишь малую, но нужную часть этой работы. Лев Николаевич Толстой – великий человек. И помогая музею высаживать рассаду, мы имеем возможность хоть немного соприкоснуться с его наследием".

(2025)|Фото: Накануне.RU

Девушки из Молодежного парламента при Тульской областной Думе тоже поделились своими впечатлениями. Некоторые из них впервые принимали участие в акции «Цветы для Ясной Поляны».

Светлана Фокина отметила, что ей очень понравилось сеять семена цветов. А войдя в яснополянскую оранжерею она ощутила начало весны и легкий аромат жасмина. "Сегодня мы занимались очень полезным делом. Посаженная нами рассада через пару месяцев будет радовать всех посетителей музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого. Хочется и самой приехать и посмотреть на эту красоту".

(2025)|Фото: Накануне.RU

Екатерина Булыкина отметила, что несмотря на то, что часто бывает в деревне, цветы сажает крайне редко. Но сегодня под чутким руководством Владислава Воронцова заведующего мемориальным природным комплексом музея усадьбы «Ясная Поляна», она уверена, что всё получится.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Завершив посев цветочных семян все участники акции приступили к следующему этапу – подготовке саженцев герани и калл: обрезали верхушки побегов и удаляли цветы.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Галина Алешина сравнила эту работу садовода с работой парикмахера. Работали бережно и осторожно, словно ювелиры, стараясь не повредить растения.

(2025)|Фото: Накануне.RU

В завершение мероприятия Екатерина Толстая напомнила всем участникам о традиционных яснополянских фестивалях – фестиваль «Толстой» в июле и фестиваль «Охота как искусство» в августе. И пригласила всех собравшихся посетить новую экспозицию «Ясная Поляна в годы Великой Отечественной войны», открытие которой приурочено к 80-летию Великой Победы.

Теги: ясная поляна, депутаты тульской областнеой думы, акция, рассада, музей толстого


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